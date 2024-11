Tuntud portaal: Brasiilia talent liitub F1 tiimiga, soomlasi ähvardab 36 aasta järel vormel 1 sõitjata jäämine

Kes saab viimase(d) koha(d) endale?

Kui Motorsporti uudis tõele vastab, on ainus vaba koht veel Red Bulli sõsartiimis RB-s, kus praegu sõidavad Yuki Tsunoda ja Liam Lawson (sai sügisel endale Daniel Ricciardo vallandamise järel vabaks saanud koha). Kui Tsunodal on uueks aastaks leping olemas, siis Lawsonil veel mitte.

Samas on meedias spekuleeritud, et Lawson võidakse edutada otse Red Bulli, sest küsimärgi all on ka Max Verstappeni tiimikaaslase Sergio Perezi tulevik. Mehhiklane sõlmis alles tänavu võistkonnaga lepingu kaheks järgmiseks hooajaks, kuid on ta sel aastal esinenud taas kahvatult. Nii on mehhiklane üldarvestuses alles kaheksandal kohal, tiimikaaslasele Verstappenile jääb ta alla koguni 216 punktiga. Sellisel juhul jääks veel vabaks koht RB-s.