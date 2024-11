USA ajakirjanik solvas Joel Embiidi ja tema perekonda, NBA staar sattus lehemehe lükkamise eest uurimise alla

See on aga pinnuks silmas Philadelphia Inquiersi kolumnistile Marcus Hayesile, kes kritiseeris hiljutises loos Embiidi panust võistkonnas. Hayes läks seejuures isiklikuks ja tõi mängu korvpalluri eraelu. Ta mainis Embiidi poega ja korvpallitähe nooremat venda Arthurit, kes 2014. aastal autoõnnetuses hukkus.

„Joel Embiid viitab pidevalt oma poja Arthuri sünnile, kui väga olulisele hetkele oma karjääris. Ta räägib tihti, kuidas tahab jätta suure pärandi pojale, kellele ta pani nime oma väikevenna järgi, kes traagiliselt liiklusõnnetuses hukkus,“ kirjutas Hayes. „Selleks, et oma töös hea olla, tuleb kõigepealt tööd teha. Embiid on teinud täpselt vastupidist. Tal algas 11. hooaeg ja ta on pidevalt kehvas seisus. Tundub, et see lükkab ka tema tänavust debüüti edasi.“