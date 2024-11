M-Spordi pealik on tiimi pärast mures: kui nii läheb, pole meil enam midagi teha

Kolmandat hooaega on WRC-s kasutusel Rally1 hübriidmasinad. Oktoobris hakkas aga ringlema kuulujutt, et FIA (rahvusvaheline autoliit) kavatseb Rally1 autodelt eemaldada hübriidsüsteemi, sest see tähendab tiimidele liiga suurt lisakulu. Hübriidajami asemele paigutataks ligi 100-kilone kast, et autosid ei peaks ümberseadistama. Samas on hübriidi tarnijal Compact Dynamicsil veel kehtiv leping sarjaga kaheks järgmiseks hooajaks.

Kui aga hübriidiga jätkatakse, on see tiimidele märkimisväärne lisakulu, sest järgmisest hooajast ei saa FIA järjekordse kaalutava muudatuse puhul Compact Dynamicsi riistvaral töötavaid hübriidseadmeid enam lähtestada, vaid meeskonnad peavad neid regulaarselt remontima. See võib aasta peale tähendada võistkondadele miljonite eurode kaupa lisakulu.

M-Spordi pealik Richard Millener andis mõista, et on sellisel juhul nõus hübriidajastust loobuma. „Iseenesest mulle meeldib, mis suunas sari on liikunud, sest hübriidtehnoloogiat kasutatakse üha enam tavaautodes. Arvestades eriti, et elektriautode pealetulek on jäänud aeglaseks,“ vahendas rallit.fi inglase sõnu.

„Kahjuks tähendavad uued regulatsioonid meie jaoks suurt kulu. See pole meile lihtsalt jõukohane,“ tõdes WRC ainsa eratiimi pealik. „Me ei soovi loobuda hübriidist selle enda pärast, vaid asi on selles, et M-Spordil pole lihtsalt võimalik seda ökonoomse hinnaga parandada. Me räägime reaalselt mitmest miljonist eurost, mis pole meie jaoks võimalik.“

Delfi kirjutas oktoobris, et otsus, kas hübriidiga või ilma, tahetakse vastu võtta võimalikult kiiresti, sest tiimid peavad mingeid ümberkorraldusi siiski tegema. Asi läheb hääletusele, kätt tõstavad meeskonnad ning kolm sõitjate, kolm promootori ja kolm FIA esindajat. Tulemus selgub novembri keskpaigas.

Millener avaldas, et hääletus on juba toimunud. „Tean, kuidas me hääletasime ja mul on idee, kuidas mõni teine hääletas, aga ühtegi lõplikku otsust pole veel tulnud,“ nentis ta.