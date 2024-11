Eesti jalgpalliliit sai fännide käitumise pärast UEFA-lt karistada

MTÜ Jalgpallihaigla saatis UEFA-le kuueleheküljelise kirja, kus mõistis üheselt hukka rassismi ja diskrimineerimise, kuid ei nõustunud UEFA hinnanguga ja selgitas, et lipul puudub rassistlik või diskrimineeriv taust, lipp on inspireeritud Eesti ajaloost, seostest Põhjamaade ja Skandinaaviaga ning mitmetest Eestis kasutusel olevatest sümbolitest.

Samuti selgitas MTÜ Jalgpallihaigla, et nende lipp on Eesti meeste koondise kodumängudel ja osadel välismängudel olnud üleval juba ligi 10 aastat ning seni pole keegi lipu kohta märkusi teinud. Nimelt pannakse igaks mänguks lipud üles juba vähemalt üks päev enne kohtumist, et lippe oleks võimalik UEFA delegaadil kontrollida. Ka Eesti - Rootsi mängul ei olnud UEFA delegaadil lipu kohta märkusi, distsiplinaarasi algatati pärast mängu pealtvaataja kaebuse põhjal.