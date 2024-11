Spekulatsioonid viivad Solbergi Toyotasse ja Rosseli M-Sporti

Kõige enam on viimasel ajal spekuleeritud prantslase Adrien Fourmaux ’ nimega, kes teeb M-Sport Fordis suurepärast hooaega. Peetakse väga tõenäoliseks, et Fourmaux jätab hooaja lõpus M-Spordiga hüvasti ja siirdub Hyundai kolmandaks põhikohaga sõitjaks. Ametlikku kinnitust sellele aga veel pole.

WRC2 klassis on kuulujuttude keskmes kaks nime. Oliver Solbergi, kes tahab naasta Rally1 autosse, seostatakse Toyota WRC meeskonnaga, kirjutab Rallit.fi. Varem on räägitud, et Solberg peab läbirääkimisi M-Spordiga, kuid Itaalia tunnustatud ralliblogija Andrea Gambardella teatab, et tõenäolisem tundub Solbergi siirdumine Toyotasse.