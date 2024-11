Uus Venemaa rekord. 14-aastane sportlane jäi vahele dopingu kasutamisega

Venemaa uudisteagentuuri TASS andmetel andis Zagartdinova positiivse analüüsi 2023. aasta mais. Tema proovist leiti dehüdroklorometüül-testosterooni, mis on tuntud turinaboli nime all. Tegemist on lihaskasvu kiirendava anaboolse steroidiga, mis sai tuntuks juba Ida-Saksamaa (SDV) spordi kuldaegadel 1970-80ndatel.