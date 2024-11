Noored lumelaudurid ja freestyle-suusatajad hooaja avamiseks lund ei vaja

Noortesarja avaetapile on registreerunud 36 osalejat. Oma oskused pannakse proovile jam-formaadis – see tähendab, et 30-45 minutilise aja jooksul võivad võistlejad näidata ette erinevaid trikke ning igal osalejal läheb arvesse kaks parimat sooritust.