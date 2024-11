VIDEO | Selevko haaras Prantsusmaa GP-l lühikavaga teise koha

Kolmandal kohal on homme õhtul sõidetava vabakava eel jaapanlane Kazuki Tomono (83,45p). Valitsev Euroopa meister Adam Sia Him Fa (Prantsusmaa) piirdus 74,90 punktiga ja on alles kaheksas. Viimase MM-i kuues mees Lukas Britschgi (Šveits) on seitsmes (77,09p).