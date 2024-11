Erki Nool hakkabki treenima Soome olümpialootust. „Treenerina on ta vaimukas, kuid väga nõudlik“

21-aastane Vanninen viibis hiljuti ühe nädala Tallinnas, kus treenis Noole käe all. Soomlanna jäi oma kogemusega väga rahule.

„See tundus väga hea. Erki näeb vigu ja asju, mida parandada, väga kiiresti. Treenerina on ta vaimukas, kuid väga nõudlik. Arvan, et on hea, kui treener oskab nõudlik olla, aga treenimine on siiski lõbus,“ rääkis Vanninen Ilta-Sanomatele.

Vanninen hakkab treenima peamiselt Tallinnas, aga ka kodumaal Tamperes. „Täpsemalt hakkab see paika loksuma, kui saame rohkem koos olla, aga ma olen edaspidi päris palju Tallinnas,“ selgitas Vanninen.

54-aastane Nool kirjeldas Vannineni kui võimsat ja plahvatuslikku sportlast. „Saga on andekas noor sportlane. Minu arvates me peame koos vaatama, mis tasemel ta peab olema, et ta nelja aasta pärast Los Angelese olümpial edukas oleks,“ märkis Nool.

„Kui oled 20-aastasena teinud 6400 punkti, siis medalipotentsiaal on kindlasti olemas. Seitsmest alast vähemalt kuus on sellised, kus ta peaks kindlasti arenema,“ tõdes Nool nädal tagasi Delfiga rääkides. „Kuulitõukes oleks Sagal muidugi kõige lihtsam isiklikku rekordit (16.12) parandada, aga samas peab ta igal juhul kõrgushüppes (isiklik 1.80) arenema ja kaugushüppes (6.43) stabiilsuse leidma. See nõuab väga palju jooksmist ja kergejõustikuga tegelemist, mitte kangiga nühkimist. Kuulitõukes peab siis muidugi lõivu maksma, aga isegi meeter kaotust poleks nii suur, et asi ei tasuks proovimist.“

Vannineni jaoks kujunes tänavune hooaeg krooniliste seljavalude tõttu keeruliseks, aga samas teenis soomlanna kevadel karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali, kui oli Glasgow sise MM-il viievõistluses teine. Pariisi olümpial piirdus ta 6163 punkti ja 15. kohaga.

Hiljuti lõpetas Vanninen, kes on kahekordne U20 maailmameister ja kahekordne juunioride Euroopa meister, koostöö endise juhendaja Jesse Jokineniga.