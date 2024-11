Tiitlikaitsja Selver x TalTechi võidupõud sai Võrus jätku

Võru parimad olid Renato Santos 24 (+12) ja Kristo Kollo 21 (+15) punktiga. Külaliste kasuks tõi Lincoln Williams lausa 36 silma (+23).

Liigatabelis jätkab Võru klubi viie võidu ja ühe kaotusega esikohal. Tiitlikaitsja Selver x TalTech avas küll punktiarve, kuid on endiselt viimane.

Enne mängu:

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp ütleb, et meeskonnas on piisavalt kogemust, et liigatabeli põhjas olevat vastast mitte alahinnata.

„Nii ma ise kui kogenud mehed ei lase sellel juhtuda, et hakkaksime Selverit alahindama. Proovime mingit valet moodi häälestust kindlasti vältida. Selge on, et ükskord nad võidavad niikuinii, loodan muidugi, et see ei juhtu meie vastu ja teeme selleks kõik endast oleneva. Neil on kvaliteeti küllaga, lihtsalt rünnak on hetkel probleemne ja kohati ei klapi sidemängijaga koostöö ning liider Lincoln Williams on hädas liigsete vigadega. Samas on neil olnud aega kohaneda ja ükskord hakkab neil mäng ka välja tulema,“ ütleb Lüütsepp.

„Meil on mitmed tähtsad mängud tulemas ja tahaks seda head fooni hoida. Kindlasti oleme me hetkel selle hooaja parimas seisus.“

Selver x TalTechil on muresid omajagu, kaks põhimeest on meeskonnast lahkunud (sidemängija Ivan Markovic ja tempomees Ian Parish-toim) ning nii tuleb peatreener Andres Toobalil hakkama saada nooremate mängijatega.

„Püüame jätkuvalt koosseisu muudatustest tulenevalt leida uut hingamist ja olnule mitte keskenduda. Mängime nendega, kes meil on ja karastame oma noori mängijaid. Pärnu vastu suutsime juba kohati hambaid näidata, aga siis tulevad ärakukkumised ja eneseusk kaob. Vajame õnnestumisi, et raskest kohasti üle saada. Võru on viimasel ajal olnud heas hoos ja kindlasti tuleb nende vastu väga raske mäng,“ sõnab Toobal.

Cronimet liiga tabeli tipp on tihe, esikohal on enne nädalavahetust Tartu Bigbank, kel on koos 11 punkti. Sama arvu punktidega on teine Võru Barrus Võrkpalliklubi ja kolmas Jekabpilsi Luši. Riia Robežsardze on 9 punktiga neljas, Ezerzeme/DU 5 punktiga viies ja Pärnu Võrkpalliklubi 4 punktiga kuues. Selver x TalTech asub punktita viimasel tabelireal.

