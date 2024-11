HOMME DELFI TV-s | Eesti klubide vastasseisud: Pärnu kohtub Tartu Bigbankiga ja Võru Barrus Selver x TalTechiga

Cronimet liiga tabeli tipp on tihe, esikohal on enne nädalavahetust Tartu Bigbank, kel on koos 11 punkti. Sama arvu punktidega on teine Võru Barrus ja kolmas Jekabpilsi Luši. Riia Robežsardze on 9 punktiga neljas, Ezerzeme/DU 5 punktiga viies ja Pärnu 4 punktiga kuues. Selver x TalTech asub punktita viimasel tabelireal.

Pärnu VK avas liigas võiduarve sel kolmapäeval, kui saadi 3:1 jagu samuti võiduta olnud Selverist. Peatreener Rainer Vassiljevi juhendatav suvepealinna meeskond on hooaja alguses enim keskendunud oma mängule.

„Peamine fookus on meil jätkuvalt enda tegemistel, teame, mis meie murekohad on ja püüame neid parandada. Oleme kohati suutnud tasavägiselt mängida, ent mingitel hetkedel tuleb rünnakute efektiivsuses suur vahe sisse ja sellega oleme me hädas olnud. Kui tahame geimi lõppudes konkurentsis püsida, tuleb see korda saada. Sel hooajal on liiga niivõrd ühtlane, et suurt vahet pole, kes vastu tuleb – kõigil on taset. Bigbank on teistest meeskondadest siiski paremini komplekteeritud ja tasemelt üle ning nad on seni hästi esinenud,“ kommenteerib Vassiljev.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg toob välja vastase tugeva plussi. „Pärnu on alates hooaja ettevalmistusest positsioonidega kombineerinud ja nüüd paistab, et nad on toimiva koosseisu leidnud ehk Markus Uuskari mängib diagonaalis ja Toms Švans tempos. Nad on ebameeldivalt agressiivse serviga meeskond, kellel on väga tugevat servi löövaid mehi mitmeid. See on kindlasti üks võtmekoht ka laupäeval,“ räägib Rikberg.

„Meil on asjad enam-vähem korras, aga pisimuresid ikka on. Seetõttu tuleb mul ehk ka põhikoosseisu korrigeerida Pärnu vastu,“ lisas peatreener.

Kodusaalis Selver x TalTechi võõrustava Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp ütleb, et meeskonnas on piisavalt kogemust, et liigatabeli põhjas olevat vastast mitte alahinnata.