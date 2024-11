FOTOD | Spordidokk „Lõppmäng“ tõi Gert Kullamäele pisara silma

Eriseanss tõi kinosaali publikut täis ning lõputiitreid saatis tugev aplaus. Kui saalis tuled taas põlema pandi, tõusis filmi nautinud autorallisõitja Martin Järveoja püsti ning surus tugevalt filmi sangari Janar Soo kätt. „Ma ei teadnudki, et su lugu on nii traagiline,“ ütles Järveoja liigutatud häälega noorele korvpallitalendile, kelle kõrge lend jäi paraku liiga lühikeseks.

Filmi üllataivamaks momendiks nimetas Kullamäe Tarmo Kinki jalavigastuse lugu, mille tõsidusest ei olnud Kullamäe varem tedlik. „See on mõtlema panev ja emotsioone täis film, väga väärt asjaga on hakkama saadud!“ soovitas Kullamäe filmi vaatama minna kõigil, isegi spordikaugetel inimestel.

Filmi esitleja Fenix Casino turundusjuhi Marje Braunbrücki sõnul on „Lõppmäng“ kurb, aga helgust täis kinolinastus, mis tõestab, et iga lõpp on uue algus. „Vaatame tipus olevaid sportlasi kui eeskuju, ent ka õnnetul kombel karjääri katkestanud sportlastelt on meil väga palju õppida nii eneseteostuse, uute ambitsioonide leidmise kui selle kohta, kuidas ennast mitte ära kaotada. FenixBet on alati Eesti sporti toetanud, aga toetades filmi, soovisime panustada ka omadesse, kes on tipust lahkunud, kuid kellele oleme jäägitult tänulikud kõigi nende aastatepikkuste ägedate emotsioonide ja uhkusetunde eest,“ sõnas Braunbrück.