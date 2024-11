VIDEO | Wembanyama liitus ülieksklusiivse klubiga ja Jazzi võidupõud sai jätku

Prantslase jaoks on tegemist lühikese NBA karjääri jooksul juba teise korraga, mil ta suutnud kõigis viies näitajas vähemalt viieni jõuda. Varasemalt on see rohkem kui korra õnnestunud vaid kahel mehel: Hakeem Olajuwonil (kuus korda) ja Andrei Kirilenkol (kolm korda).