Peatreener Rannula korvpallikoondise kandidaatidest: nimekirjas on need, kes peavadki seal olema

Eesti meeste korvpallikoondis peab 21. ja 24. novembril uue peatreeneri Heiko Rannula juhendamisel kaks EM-valikmängu, kui kahel korral minnakse vastamisi Poolaga.

Meeste rahvuskoondis alustas EM-valikmänge tänavuse aasta veebruaris kahe võiduga, kui esimeses kohtumises alistati Põhja-Makedoonia võõrsil 74:69 ning seejärel koduväljakul Leedu numbritega 65:59.

Peatreener Rannula sõnul ei pidanud ta kandidaatide nimistu osas eriti pead murdma. „Ettevalmistusaeg enne valikmänge on nii väike, et pole mõtet kedagi katsetama hakata. Nimekirjas on vaid need, kes on koondise programmiga juba tuttavad,“ rääkis juhendaja Delfile.

Kas Kalev/Cramo peatreenerina oli Rannula jaoks keeruline ka mõnd oma hoolealust nimekirjast välja jätta? Näiteks leiab listist Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Leemet Böckleri ja Kasper Suuroru, kuid mitte Stefan Vaaksi ja Martin Dorbekit. „Miks keeruline? Need, kes listis on, peavadki seal olema! Kui meil on enne mänge treenimiseks ainult paar-kolm päeva, siis Cramo mängijatel on muidugi alguses lihtsam asjadele pihta saada, aga kindlasti pole see eeldus, et nimekirja saada,“ sedastas ta.

Kandidaatide nimekirjas on peamised puudujad USA-s pallivad Henri Drell, Kerr Kriisa ja Henri Veesaar ning vigastust raviv Sander Raieste, keda koduklubi Baskonia poleks isegi täie tervise juures koondisesse lubanud. Põhjuseks Euroliiga, mis novembrikuises koondiseaknas pausile ei lähe.

„Raieste nime polnud mõtet kunstlikult kirja panna, aga veebruari koondisekanas teeb Euroliiga pausi ja siis võiks ta olemas olla. Ameeriklastega suhtleme ka jooksvalt, sest kõike võib juhtuda ja muutuda, kuna veebruarini on veel pikk tee minna,“ lausus Rannula.