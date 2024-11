Lajali ja Monfilsi tenniselahingu õhtujuhtideks on Zevakin ja Valting

Mõlema puhul tuleb märkida, et teismeeas on nad saanud Eesti meistrivõistlustelt kaela kuldmedali. Nagu tänapäeval aina rohkem tavaks, on nad mingi osa elust olnud seotud jalgpalliga. Nooruses nad ka mängisid teineteise vastu. Valting sai kahe kohtumisega kirja kolm väravat ja Zevakin kaks. Võistkondlikult oli aga edukam Zevakini kodulinn Jõgeva.