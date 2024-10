Jari-Matti Latvala järgmisest hooajast: lähiajal on selge, kes eelarve lubab starti neli masinat või mitte

Toyota pole järgmise aasta sõitjate lepinguid veel avalikustanud, kuid on üsnagi selge, et nii Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans teevad kaasa täishooaja ning Sebastien Ogier sõidab sarnaselt tänavusele aastale kaasa pooltel rallidel. Suurimad küsimärgid on Sami Pajari ja Takomoto Katsuta kohal.

Latvala selgitas olukorda Rallit.fi-le Kesk-Euroopa ralli järel. „Kalle Rovanperä seis on järgmiseks hooajaks üsna selge ehk et ta sõidab kaasa kõikidel rallidel. Selles osas saan teid rahustada,“ selgitas Latvala. „Teiste juhtide osas on olukord veidi lahtine. Arutelud Sebastien Ogier’ga on alanud. Ilmselt ta sõidab kaasa pool hooaega. Olukord Elfyniga Evans´iga on samuti suhteliselt selge.“

Suure tõenäosusega hakkab Ogier kolmandat masinat jagama Sami Pajariga. Kui kõik läheb plaanipäraselt, teeb täishooaja kaasa ka Takamoto Katsuta.

„Suurimad küsimärgid on Pajari ja Katsuta kohal. Ilmselt oleme pärast Jaapani rallit targemad. Peame vaatama, kuidas neil viimasel rallil läheb. Samuti peame arvesse võtma järgmise hooaja eelarvet. See selgub lähiajal. Sellest sõltub, kas saame starti kolm või neli masinat. Loomulikult sooviksime nelja kohta, kuid see sõltub eelarvest,“ lisas Latvala.

Hooaega lõpetav Jaapani rallil peetakse 21.–24. novembrini.