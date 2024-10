Tüdruksõber süüdistab Euroliiga korvpallurit kallaletungis. „Ma tahan õiglust!“

Bildi andmetel postitas Koumadje endine tüdruksõber sotsiaalmeediasse pildi nii enda sinisest silmast kui ka sellest, kuidas ta on haiglas ja kannab kaelalahast. Neiu väitel vigastas teda Saksamaa klubi korvpallur. „Ma tahan õiglust. Aitab!“ kirjutas kannatanu sotsiaalmeedias.

„Oleme teadlikud Khalifa vastu esitatud süüdistuste asjus ja me võtame neid väga tõsiselt,“ sõnas Alba tegevjuht Marco Bald. „Mängija on klubist eemaldatud kuni tõe selgumiseni. Anname juhtumi edasiste arengute kohta teada siis, kui selleks on sobiv aeg.“