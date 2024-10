Eesti kurlingunaiskond alustas EM-i peaproovi võiduga

Kopenhaagenis toimuval MK-etapil The Danish Open on esindatud kuus Euroopa meistrivõistluste naiskonda, kellega Eesti mängib tugevaimas A-divisjonis. Lisaks Eestile on Euroopa tugevamatest naiskondadest esindatud Norra, Taani, Ungari, Leedu ja Türgi esindused. Alagrupi mängudes kohtuvad eestlannad Türgi naiskonnaga, kellega minnakse vastakuti täna õhtul. Kokku võistleb kõrgetasemelisel MK-etapil 12 naiskonda.