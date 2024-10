Žalgirise peatreener Trinchieri serblaste süüdistustest ja kohtunikest: ma ei taha liiga palju õhtusööke enam kinni maksta

Trinchieri lisas, et sellised olukorrad ei mõju Euroliiga mainele hästi. „See oli väga keeruline kohtumine, mida vilistada, juhendada ja mängida. Mulle ei meeldi, kui väljaspool platsi toimuvad intsidendid muutuvad kõige olulisemaks. Euroliiga tase on nii kõrge, et iga mäng on keegi õnnetu.“

Itaallane andis veelkord mõista, et ei soovi Crvena zvezda käitumist ega kohtunike otsuseid pikalt kommenteerida. „Nemad tegid, mida tahtsid. Minu töö on oma tiimi treenida ja püüan kohtunikest rääkida korrektsel viisil. On hetki, kus saan minuti-kahe järel hoiatuse. Nemad panevad tooni paika ja kohanen sellega. Ma ei nõustu iga otsusega, aga see on osa mängust,“ lisas 56-aastane juhendaja.