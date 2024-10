FIA tunnustas maailmameister Romet Jürgensoni, eestlase programm WRC2-s kasvab!

Jürgenson sõnas teates, et tal on hea meel, et saab uuel aastal nelja WRC2 ralli asemel osaleda kuuel. „Ma ei suuda FIA-t ära tänada. Nagu tänavugi, siis püüame oma sponsoritega programmi täiendada. Peamine eesmärk on saada maksimaalselt kogemusi ja Rally2 sõitjana edasi areneda,“ rääkis eestlane, kes hakkab uuel aastal sõitma M-Spordi Fordiga. „Kõik saab olema teistsugune, aga tahan näidata oma potentsiaali ehk mitte koguda ainult kogemusi, vaid näidata ka kiirust, mis on karjääri jätkumiseks väga oluline.“