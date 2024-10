Euroliiga tipus püsiv Kaunase Žalgiris tõi võistkonda kogenud NBA mehe

25-aastase tagamängija vastu tundis huvi ka Madridi Real, aga nüüd lõi ameeriklane käed hoopis Žalgirisega, sõlmides lepingu käimasoleva hooaja lõpuni. Basketnewsi teatel on korvpalluri lepingus klausel, mis lubab tal 450 000 USA dollari eest siirduda tagasi NBA-sse. Klausel kehtib 18. veebruarini.

Walker mängis NBA-s viimased kuus hooaega, esindades selle aja jooksul San Antonio Spursi, Los Angeles Lakersit ja viimati Brooklyn Netsi. 322 põhiturniiri mänguga on tema keskmised näitajad 9,8 punkti ja 2,3 lauapalli kohtumises. Isiklikus plaanis oli tema jaoks kõige edukam hooaeg 2021/22 San Antonios, kui ta viskas põhiturniiril 70 mänguga keskmiselt 12,1 punkti, noppis 2,6 lauapalli ja jagas 2,2 resultatiivset söötu.

Žalgiris on tänavust Euroliiga hooaega alustanud suurepäraselt, kui senisest kuuest mängust on võidetud viis. Koos Barcelonaga jagatakse tabelis esikohta. Žalgiris kohtub reedel kodus AS Monacoga.