Kregor Zirk ujus MK-etapi finaalis uue Eesti rekordi!

Zirk oli stardis 400m vabaujumises, kus ta eelneval kahel etapil on näidanud Eesti rekordi (3:40,95) lähedast tulemust. Singapuris tegi ta eelujumistes enda töö taas korralikult, pääsedes viienda ajaga 3:44,16 finaali.

„Ideaalis oleksin tahtnud kirja saada aja alla 3:40, kuid see oli praegu maksimum nii koha kui aja poolest,“ jutustas 25-aastane ujuja peale finaali, kes eelmistel etappidel püstitas Eesti rekordid 800 ja 1500 m vabaujumises. „Distantsi keskosas jäin natuke üksi, sest 100m vabaujumisemaailmarekordimees Pan oli veidi liiga ees ja Austraalia kutt jällegi maas, kuid olen väga rahul ning nüüd on igalt etapilt ka rahvusrekord kirjas. Lisaks on põnev täiendada Eesti rekorditeraamatut võrdlemisi unikaalse asukohaga.“