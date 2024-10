Robert Virves saab Hispaanias võidu kihutada Neuville`i ja Mikkelseniga

„Suur rõõm on teatada, et minu võistlushooaeg ei ole veel lõppenud. Juba järgmisel nädalal suundume Jakko Viiloga Hispaaniasse, et võtta osa Hispaania asfaldi karikasarja eelviimasest etapist. Asfaldil sõitmisest on tänaseks palju aega möödas, seega on see suurepärane võimalus õppida mitte nii tuttavat pinnast ja koguda väärtuslikke katsekilomeetreid,“ teatas Virves sotsiaalmeedia vahendusel.