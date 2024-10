Saksa legend soovitab Lindsey Vonnil tagasitulekust loobuda: see on äärmiselt ohtlik

Wasmeieri hinnangul on suurim ohutegur, et Vonn ei ole juba viis aastat võistelnud.

Eelmisel nädalal kirjutas Rootsi väljaanne Aftonbladet, et Vonni nähti salaja treenimas Austrias Söldenis. Varem on Šveitsi ajaleht Blick kirjutanud, et ameeriklanna on avaldanud USA koondise kaudu soovi, et võistelda detsembris kodumaal Beaver Creekis peetaval MK-etapil.