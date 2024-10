EOK muutuste tuules? Tippspordikomisjoni juht Gerd Kanter: sportlastele toetuse määramises esialgu muudatusi plaanis pole

Eesti olümpiakomitee on uus, nii tahtsid EOK liikmed, kes valisid Kersti Kaljulaidi presidendiks. Ent siiski on kõik vana – novembri lõpus koguneb tippspordikomisjon suvealade sportlastele toetusi määrama, ent teeb seda vanaviisi: raha saavad need, kes näitavad tulemust. Kuidas tulemuseni jõuda, on igaühe enda asi. Ehk siis makstakse preemiaid, mitte ei investeerita tulevastesse medalitesse. Andmepõhisest toetuste jagamisest, millele Kaljulaid rõhus oma programmis, pole juttugi. Ent ega suur laev saagi äkiliselt kurssi muuta.