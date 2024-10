KUULA | „Tõelised võitjad“. Kaia Kollo ja Laura Rogenbaum: tahame, et kõikide perede lapsed kasvaksid nägemusega, et on üks ühiskond, ühed inimesed, kõik teevad sporti

Jah, jah, sihuke ja just sageli arvatakse, et see ligipääsetavus, noh, ma olen seda siin paari päevaga ka selgitanud, et sageli kardetakse, et ligipääsetavus on tohutult kallis. Et kui seda hakata nagunii-öelda pakkuma, et just me rääkisime siin nagu Lauraga ütleski, et me rääkisime sellistest just nagu sellest innovatiivsest mõtlemisest, et ootad, kuidas me siis saame, et noh, et just seda mõtteviis on nagu see, mis, mis võib-olla mida oleks nagu vaja, et selles mõttes nagu et noh, Jüri, võib-olla ka ei saa ju igale poole aga mõtlema, et kuidas saab siis onju, et, et just see on see ja see suhtumine, omavaheline suhtlemine, et et see mõistlikus, et et sageli ongi see, et tullakse, võib-olla inimesed pelgavad, et, et tullakse ja nõutakse ja, ja ma pean saama ja kuidagi, et et seal see, see kommunikatsioon omavahel võiks nagu muutuda, selliseks normaalseks.