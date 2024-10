Järjekordne ebaõnnestunud ametiaeg. Miks pole üks maailma suurimaid klubisid juba kümme aastat jalgu alla saanud?

Pärast Šotimaa jalgpallilegendi ametist lahkumist on Manchester Unitedis võimaluse saanud David Moyes , Louis van Gaal , José Mourinho , Ole Gunnar Solskjær ja Erik ten Hag. Nimekirjast jätame välja ajutised juhendajad Ryan Giggsi (4 mängu), Michael Carricki (3 mängu) ja Ralf Rangnicki (29 mängu).

Kamba peale on eespool mainitud viisik saanud mängijatele kulutada 1,8 miljardit (!) eurot (allikas: Transfermarkt), kuid eriliseks eduks pole seda suudetud vormistada. Van Gaal tõi klubile ühe FA karika, Mourinho Euroopa liiga võidu ja liigakarikasarja tiitli, ten Hag ühe FA ja ühe liigakarikasarja trofee.

Viimase 11 aasta jooksul on klubi jäänud aga Inglismaa meistritiitlist ja Meistrite liiga triumfist kaugele. Nii Mourinho kui Solskjær tüürisid Unitedi korra liigas teiseks, aga mõlemal juhul kaotati ManCityle vastavalt 19 ja 12 punktiga ehk reaalsest tiitliheitlusest rääkida ei saanud. Meistrite liigas on ManUtd vahepeal jõudnud kahel korral veerandfinaali, aga seda viimati 2019. aastal.

Turuväärtus endiselt suur

Kui eelmised aastad olid Premier League’is Unitedi jaoks keerulised, siis viimased 12 kuud on kulgenud üsna masendavalt. Kevadel lõpetas United hooaja kaheksandal kohal (viimati oldi kehvemad 1990. aastal) ja tänavu ollakse üheksa vooru järel alles 14. positsioonil. Klubi on löönud kaheksa väravat ja ise sisse lasknud 11. Vähem tabamusi on vaid väljalangemise eest võitlevatel Crystal Palace’il ja Southamptonil.