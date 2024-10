Selver x TalTechi alistanud Pärnu avas Cronimet liigas võiduarve

Vastuvõtul oli Pärnu parem 49% vs 46%, rünnakuid lahendasid paremini samuti Pärnu mehed – 47% vs 39%, blokist teenisid võitjad 6 ja kaotajad 5 punkti ning servil lõi Selver 5 ässa Pärnu 3 vastu.

Liigatabelis on liider Tartu Bigbank, kel on koos 11 punkti. Sama arvu punktidega on teine Võru Barrus Võrkpalliklubi ja kolmas Jekabpilsi Luši. Robežsardze on 9 punktiga neljas, Ezerzeme/DU 5 punktiga viies ja Pärnu Võrkpalliklubi 4 punktiga kuues. Selver x TalTech asub punktita viimasel tabelireal.