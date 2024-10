OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Cronimet liigas avab võiduarve Selver × TalTech või Pärnu?

Kumbki meeskond pole seni suutnud liigas võiduarvet avada, tiitlikaitsja Selver x TalTechil on kirjas neli kaotust, Pärnul kolm kaotust. Seega saab üks kahest kolmapäeval kirja esimese võidu.

Selver kaotas viimati 0:3 Robežsardzele, Pärnu jäi 0:3 alla Võru Barrus Võrkpalliklubile.

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal ütleb, et mõlemad meeskonnad võitlevad oma muredega.

„Tundub, et nii meie kui Pärnu võitleme oma deemonitega. Me pole Cronimet liigas suutnud nii head mängu näidata kui eurosarjas ja eks me katsume seda muutma hakata. Võistkonnas on olnud palju ebastabiilsust, lisaks on meil noor sidemängija (Tristan Urb-toim), kes saab nüüd rahulikult oma võimaluse ära kasutada ja koos võistkonnaga kasvada. Meil on koosseisust tulenevalt veel mitmed nooremad mänguaega saanud ja ka järgmistes mängudes on isiklikel põhjustel puudu tempomees Ian Parish. Püüame uut hingamist ja sünergiat luua ja selles olukorras positiivset leida, et saame noori arendada,“ kommenteeris Toobal.

Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev sõnab, et tema meeskonna jaoks on probleemid samad alates hooaja algusest. „Meie suurim murekoht on algusest peale olnud üks ja seesama – oma rünnaku võimsuse küsimus. Ma ei ütle, et probleem on siinkohal sidemängija ja ründajate koostöös, seda ma ei arva. Vaid üks-ühele olukordades tuleb pallid rünnakul ära lüüa,“ ütles peatreener.

„Lisaks rünnakule oleme hädas servi vastuvõtuga, meile lüüakse selgelt liiga palju ässasid. Need kaks probleemi tuleb meil ära lahendada ja vastastest polegi palju mõtet rääkida, vaid oma asjad korda saada.“

Liigatabelis on liider Tartu Bigbank, kel on koos 11 punkti. Sama arvu punktidega on teine Võru Barrus Võrkpalliklubi ja kolmas Jekabpilsi Luši. Robežsardze/Riia on 9 punktiga neljas, Ezerzeme/DU 8 punktiga viies ja Pärnu Võrkpalliklubi 1 punktiga kuues. Selver x TalTech asub punktita viimasel tabelireal.

Laupäeval kell 17.00 võõrustab Pärnu meeskond Tartu Bigbanki ja Võru Barrus kohtub kodusaalis samuti kell 17.00 Selver x TalTechiga.

