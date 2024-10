Mured murtud? Hyundai tegevjuht vihjas WRC-sarjas jätkamisele

Hyundai tulevik autoralli MM-sarjas on olnud juba pikemat aega kahtluse all. 2025. aastal jätkatakse WRC-sarjas kindlasti, aga sealt edasi kindlus puudub.

Soome portaal Rallit.fi tõi välja, et Hyundai tegevjuhi kõnes oli võlusõna „N-bränd“. Nimelt reklaamib Hyundai seda just autoralli MM-sarjas. Kõvasti panustatakse ka FIA kereautode kestvussõidu MM-sarjale (WEC), aga seal hakatakse osalema Hyundai luksusbrändi Genesise nimega.

„Ärge lugege kuulujutte. Suvel tuleb neid igalt poolt. Ilmselt kirjutasite eelmisel aastal, et Hyundai lahkub WRC-sarjast juba 2024. aasta lõpus. Jah, toona oli kahtlusi, sest me ei teadnud, milline on MM-sarja tulevik. Aga saime selles natuke selgust ja olen kindel, et kuulume siia. Ja tahame siia jääda ka edaspidi. Kui selgub, mida MM-sari kavatseb alates 2026. aastast teha, saame koostada uusi plaane ja teha otsuseid. Aga praegu oleme siin ja selleks, et võita,“ rääkis Abiteboul.