Eesti tippkäsipalluritest jääb valikmängudest kõrvale üksnes Mait Patrail. Peatreener: meil oli selline kokkulepe

Täna avaldas meeskonna peatreener Martin Noodla mängijad, kes esimeses kahes kohtumises kaasa teevad. Suurimad muudatused võrreldes maikuus toimunud MM-i valikturniiriga on Mait Patraili kõrvalejäämine ning Mihkel Lõpu naasmine koosseisu pärast pikka vigastuspausi.

„Maiduga oli meil kokkulepe, et ta jääb uue klubi otsingute tõttu esimesest faasist eemale,“ lausus Noodla. „Muus osas on meil kõik mehed kohal, keda näha soovisime. Loomulikult tekib hooaja jooksul pisivigastusi, kuid õnneks ei ole see takistanud kellelgi päris kohale tulemist.“