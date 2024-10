Gael Monfils näeb Mark Lajalis väga suurt potentsiaali: Alcarazile ei suuda peavalu valmistada igaüks, kuid Lajal tegi seda

„Ta oli väga-väga noor, kuid juba siis talendikas. Ja ka praegusel hetkel on tegu väga noore tennisistiga. Ta mängib väga head tennist ja on täpselt sellist tüüpi isiksus, kellele meeldib suure publiku ees mängida ning rahvast endaga kaasa tõmmata. Minu jaoks on tegu megalaheda ja talendika noormehega,“ polnud Monfils kolleegi tunnustamisega kitsi.

„Ta tegi väga hea mängu. Alcarazile ei suuda peavalu valmistada igaüks, kuid Lajal tegi seda. Ta näitas sisu ja olgugi, et kaotas, tuleb tulevikku silmas see kogemus talle vaid kasuks,“ mõtiskles Prantsusmaa tennisist. „Paremini mäletan aga möödunud aasta Antwerpeni turniiri, kus nägin teda reaalselt esimest korda tuuril mängimas. Ta kohtus teises ringis prantslase Arthur Filisga ja kaotas napilt, kuid tema tennis avaldas mulle muljet. Tol hetkel mõtlesin esimest korda, et see noormees on väga hea ja võime teda peagi näha juba ATP tuuril.“