Sander Raieste ei käinud siiski operatsioonil, aga peab mängimist veel ootama

Raiestele on juba mõnda aega muret teinud kubemepiirkonna trauma, nn. sportlase song. Oktoobri keskel teatas Baskonia peatreener Pablo Laso, et ääremängijat ootab ilmselt ees operatsioon, aga vähemalt esialgu otsustati lõikusest loobuda.

Kuigi Laso sõnul ravi töötab, ei ole Raieste valmis sel nädalal mängima. „Meil on viimasel ajal õnne nappinud. Aga kahjuks pole mul alati võimalik vigastusi vältida. Tema ravi veel kestab ja sel nädalal on ta audis. Loodame, et ta saab järgmisel nädalal treeningutega liituda,“ vahendas Laso öeldut kohalik ajaleht Noticias de Alava.