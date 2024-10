Pärnu Sadam võttis eurosarjas esimese võidu!

Pitesti on pärast Pärnu alistamist kaotanud võõrsil 62:65 Stargardile ja 74:78 Oradeale. Pärnu resultatiivseimad on seni Ajiri Ogemuno-Johnson ja Christian Bradford, kes on keskmiselt visanud 15,7 punkti. Pitestit on vedanud keskmiselt 17 punkti visanud Corey Allen-Williams. Pärnu – Pitesti mängu pääsmeid saab osta Piletitaskust.