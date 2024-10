OTSEPILT DELFI TV-s | TalTech jäi poolajavileks Riia Zelli vastu suurde kaotusseisu

TalTechil on seni kirjas neli võitu ja kaks kaotust. Viimati oldi kodus 93:87 üle Ventspilsist. Riia Zelli on saanud neli võitu ja kolm kaotust. Eelmised kohtumised Eesti võistkondadega lõppesid Zelli jaoks õnnetult, sest Tartu Ülikool Maks & Mooritsale kaotati võõrsil 71:77 ja Viimsile 66:70.

TalTechi resultatiivseim on seni Siim-Markus Post, kelle arvel on keskmiselt 18 punkti, 6,8 lauapalli ja 7 korvisöötu. Zelli kasuks on keskmiselt 17,9 punkti visanud Justin McKoy.

„Zelli on tuntud kui ebameeldiv meeskond. Neil on küll hetkel kaks olulist mängijat puudu, Zigmars Raimo ja Francis Lacis, kes on seotud 3x3 korvpalliga. Siiski ei tohi neid alahinnata. Neil on eelmisest Eestis-käigust valusad kaotused Tartult ja Viimsilt ning kindlasti tulevad nad seekord näljasemana ja suurema tahtega võit kätte saada. Zelli mängujuhid on vaja mängust välja võtta ja koduväljakueelis on suureks abiks,“ ütles TalTechi abitreener Kris Killing.