Sporting kinnitas, et Manchester United jahib nende peatreenerit

Sky Sportsi andmetel on portugallane Amorim selge favoriit Unitedi peatreeneri kohale. Ajalehe Daily Maili info kohaselt on suurklubi läbirääkimised temaga juba lõpusirgele jõudmas.

Sportingu klubi on juba teada andnud, et United tahab maksta 10 miljonit eurot, et Amorim lepingust vabaks osta.

„Manchester United on väljendanud huvi treeneri Ruben Amorimi värbamise vastu ja on öelnud, et on valmis tasuma 10 miljoni euro suuruse väljaostuklausli,“ teatas Sportingu klubi.