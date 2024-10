Latvala Ogier’ viimasest avariist: see oli tema karjääri üks raskemaid päevi

Latvala jätkas: „Ta ütles, et see pole normaalne, mis temaga juhtus, et kolm õnnetust järjest. Ta oli juba Tšiilis väga pettunud.“

„Aga see on ralli ja ma ütlesin talle, et me pidime suruma, sina pidid suruma, me pidime üritama, see ei õnnestunud,“ lisas Latvala. „Aga kiirus on kõige tähtsam. Ilma kiiruseta pole teil midagi.“