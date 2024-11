ANONÜÜMNE MÄNGIJATE KÜSITLUS | Kes on meistriliiga parim korvpallur ja kõige ülehinnatum mängija? Millise peatreeneri käe all ei taheta mängida?

Enne mängijate anonüümsete vastuste juurde asumist käime läbi mõned küsimused.

Kust tuli idee? Mujalt maailmast. Tegelikult on ju anonüümsete mängijate küsimustik Euroliigas, NBA-s ja mujal üsna tavapärane nähtus, aga miskipärast pole Eestis seda ette võetud. Tänusõnad lähevad siinsetele korvpalli lahkavatele saadetele, kus vihjati, et kohaliku liiga kohta võiks teha sama. Aus mõte. Selle auks panin sisse ka ühe küsimuse korvpalli podcastide kohta, et mis on mängijate meelest parimatest parim.

Kui suur on valim? 16 mängijat. Ehk igast korvpalli Eesti meistriliiga klubist vastasid kaks mängijat, sealjuures üritasin hoida vanade-noorte ning pikkade-lühikeste osakaalu võimalikult hästi tasakaalus. Võrdsuse tagamiseks ei saanud keegi hääletada enda meeskonna mängijate, treeneri või publiku poolt. Ja hääli sai anda ainult Eesti klubide mängijatele, sest ega need lätlased meid liialt ei kõneta.

Kas see valim pole liialt väike? Nii ja naa, aga pigem ei. Ühest küljest võib valim tunduda väike, aga samas Euroliiga GM-ide küsimustik koosneb ka 17 vastajast (18 klubi miinus Baskonia, kes teatavasti ei vasta millelegi ega kellelegi). Ja seda Euroliiga spordidirektorite asja võetakse küll tõsiselt, mistõttu võiks ka see mängijate hulk olla päris okei.

Kuidas küsimused esitati? Telefonitsi. Mõtlesin ka kirja teel küsimuste saatmisele, aga samas hakkasin mõtlema, et kes sul ikka viitsib tänapäeval mingeid küsimustikke täita. Mina küll ei viitsi. Miinus on muidugi see, et mängijad võisid kellegi ära unustada. Plusspoolele läheb see, et selliselt sai kätte esimese mõtte ja emotsiooni.

Kui asi enam-vähem toimib, siis järgmisel korral mõtlen ka kirjalikule vormile, sest praegu läks meeste kättesaamiseks suures plaanis kaks ja pool tööpäeva, sest trennid, sõidud ning muu elu. (Ääremärkus. Eraldi tänaks muidugi ka mängijaid – kartsin, et tuleb kõvasti eitavaid vastuseid, et miks sellist tilu-lilu teha. Kuid reaalsuses haarasid kõik korvpallurid ideest kinni.)