Karl Jakob Heina eest 15–20 miljonit eurot? Eesti koondise esinumber muutub üleminekuturul kuumaks kaubaks

2018. aasta suvel Londoni Arsenali süsteemiga liitunud Hein on seejärel klubi esindusrivistuses saanud kirja ühe ametliku kohtumise. 2022. aasta kevadel pidas ta Readingu särgis Inglismaa esiliigas viis matši. Seega polnud ta tänavuseks suveks meeste klubijalgpallis ülemäära palju võimalusi saanud. Laenuleping Valladolidi Realiga avas tema jaoks uue ukse ja selle on ta oskuslikult ära kasutanud. Nüüd võib juba meediast lugeda spekulatsioone, et Heina vastu tunnevad huvi Londoni Chelsea ja Tottenham ning tema hinnasilt võib küündida 20 miljoni euroni. Samal ajal on Arsenali fännidelt kostnud ka pahameelt, et heal tasemel puurilukk saadeti laenule. Mida lähitulevik Heinale siis lubab?