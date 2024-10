Olümpial käinud Eesti parim judoka pidi alaliidule tagasi maksma kahe kuu stipendiumi

Põhjuseks on spordiseadus, mis ei luba sportlastele töötasu korral samaaegselt stipendiumit maksta.

„Kuna EOK otsus tuli tagasiulatuvalt ja selleks ajaks olid stipendiumid välja makstud, siis tuli selline otsus vastu võtta. Me ei taha seadusega pahuksisse minna ja seega tuleb kaks kuud tasaarveldada,“ selgitas alaliidu peasekretär Elis Põhjala Õhtulehele.

See aga ei tähenda, et judoliit oma parimat atleeti enam ei toeta. Tõenäoliselt hakatakse Kaljulaidi karjääri edasi toetama läbi sportlastoestuse, mida on lubatud maksta töötasuga samaaegselt.