Kiiruisutamises MK-normid täitnud Joonas Valge: kui oleksin varem samamoodi treeninud, võinuksin olla eelmisel olümpial

500 meetri kiiruisutamises oli tänavune MK-sarja norm 36,20 ja 1000 meetris 1.12,00, eelmisel nädalal toimunud Inzelli võistlusel sõitis Valge mõlemad tulemused üsna kindlalt üle. 500 meetris sai ta esimeses sõidus kirja 35,97 ja teises juba 35,79, sealjuures on ta Marten Liivi järel teine selle distantsil alla 36 sekundi läbinud eestlane. 1000 meetris on 24-aastase kiiruisutaja uus tippmark 1.11,29. Valge selgitas Delfile, miks tuli läbimurre alles nüüd, mis on tema taseme tõusu taga ja milliseid on selle hooaja sihid.

Mis on selle taga, et sa viisid juba hooaja alguses oma tippmargid uude sekundisse?

Tegin selle aasta veebruaris otsuse, et olen täiskohaga Inzellis. Varem veetsin kevade ja suve Eestis, Saksamaal olin sügisel ja talvel. Eelmise aasta tulemused üllatasid mind, sest jõudsin ISU võistlustel oma vanuseklassis poodiumile ning olin MK-sarja normile lähedal. Tahtsin proovida, kui kaugele jõuan ülipühendunult asjaga tegeledes. Raske töö on end juba õigustanud, aga kindlasti lähevad ajad veelgi paremaks.

Saksamaal toimunud võistlus oli kutsetega, aga tunnen kohalikke treenereid ja sain peale. Kuigi paar tundi enne võistlust närveerisin, siis teadsin ette, et täidan normatiivi. Küsimus oli rohkem selles, kui suurelt. Kahjuks väsisin 1000 meetri distantsi lõpus ära, aga pole väga vahet, sest isiklike rekordite parandus oli tohutu. Nädal varem jäi 500 meetris normist puudu 0,02 ja 1000 meetris 0,4 sekundit, nüüd tuli parandasin 500 meetri aega poole sekundiga ja 1000 meetri aega üle sekundiga.

Aegade põhjal tundub, et pigem on sinu ala 500 meetrit (Võrdluseks: Marten Liivi 500 meetri Eesti rekord on 34,39 ja 1000 meetris 1.07,10 – E. K.) Kas eksin?

