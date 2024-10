TIPPHETKED | Kalev/Cramo näitas võimu ja alistas Prantsusmaa kõrgliigaklubi 23 punktiga

Teise veerandi alustuseks tegi kodumeeskond 5:0 spurdi, ent Kalev haaras seejärel taas kindlalt mänguohjad. Pikaks vaheajaks kasvas Kalevi edu 40:25-le. Rünnakul hätta jäänud Le Portel oli tabanud mängust viskeid vaid 24%-ga (7/29). Kalevi vastav näitaja oli 47%.

Kolmanda veerandi esimese kaheksa minutiga suutis Le Portel visata vaid neli punkti (!) ja vahe kärises juba 32-punktiliseks (61:29). Otsustatava perioodi alguseks oli kalevlaste edu 62:36. Lõpuveerandil suutsid prantslased vahet vähendada, kuid võitjas kordagi kahtlust ei tekkinud.

Kalev/Cramo jätkab nelja vooru järel F-alagrupis täiseduga. Le Portelil on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/Cramo kodusaalis 66:63.

Mängu eel

Prantsusmaa kõrgliigas jagab Le Portel ühe võidu ja viie kaotusega viimast kohta. Laupäeval jäädi võõrsil 74:77 alla Le Mans’ile (3-3). Eurosarjas on Le Portel pärast Kalev/Cramole kaotamist noppinud kaks kindlat võitu. Ungari tiim Szekesfehervari Alba alistati kodus 104:73 ja Bulgaaria võistkond Samokovi Rilski Sportist võõrsil 80:60.

„Le Portel on kindlasti klassiga meeskond. Suutsime esimeses mängus nende vastu oma kaitse peale suruda ja nad jäid sellega hätta. Homseks teevad vastased kindlasti oma scoutingu juba paremini ära ja tahavad saada meilt revanši. See mäng on alagrupist edasipääsu suhtes väga oluline ja kuna mängime nende kodus, võib oodata veel raskemat màngu, kui oli esimene. Midagi lihtsat olema ei saa ja peame valmis olema kõvaks lahinguks,“ rääkis Kalev/Cramo ääremängija Kregor Hermet enne kohtumist.