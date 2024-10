TÄNA DELFI TV-s | Kas täiseduga Kalev/Cramol õnnestub eurosarjas võõrsil Prantsusmaa klubi üllatada?

Kalev/Cramo on kolme vooru järel F-alagrupis ainus täiseduga võistkond. Teist kohta hoidval Le Portelil on kirjas kaks võitu ja üks kaotus.

„Le Portel on kindlasti klassiga meeskond. Suutsime esimeses mängus nende vastu oma kaitse peale suruda ja nad jäid sellega hätta. Homseks teevad vastased kindlasti oma scoutingu juba paremini ära ja tahavad saada meilt revanši. See mäng on alagrupist edasipääsu suhtes väga oluline ja kuna mängime nende kodus, võib oodata veel raskemat màngu, kui oli esimene. Midagi lihtsat olema ei saa ja peame valmis olema kõvaks lahinguks,“ rääkis Kalev/Cramo ääremängija Kregor Hermet enne kohtumist.