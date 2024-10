VAATA JA KUULA | „Kõrvuni Liivas“. 50-aastaselt Eesti tipus püsiv Kaarel Kais: rannavolle on nagu narkootikum

Arak, Kais ja Kruus on kolme peale kokku võitnud Eesti rannavolle meistrivõistlustelt 35 medalit, seejuures 16 kulda (!). Kogu triot ühendab lisaks sellele, et nad võitsid oma esimesed kodused tiitlid 1990-ndatel aastatel, ka see, et neid võib lugeda tänaseni igati põhjendatult tegevmängijateks.