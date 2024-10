Madridi Real boikoteerib Ballon d’Ori auhinnagalat. „Me ei lähe sinna, kus klubi ei austata“

Mõni tund enne tseremoonia algust saabus Hispaania meediasse teadaanne, et klubi on reisi Pariisi tühistanud. Põhjust pole vaja kaugelt otsida. Suure tõenäosusega jäeti Prantsusmaa pealinna lendamata, kuna klubi staar Vinicius Junior ei võida aasta parima meesjalgpalluri auhinda.

Gala korraldaja kinnitas aga AFP-le tehtud avalduses, et mitte keegi, ei mängijad ega klubid, ei tea, kes võitjaks kuulutatakse. Madridi klubi on kindel aga vastupidises, mistap ei lenda Pariisis mitte ainsatki meeskonna esindajat ega mängijat.

„Kui auhinna võitmiseks ette nähtud kriteeriumid näitavad, et Vinicius ei võida, peaks auhind kuuluma Dani Carvajalile. Kuna see nii pole, on selge, et Ballon d’Or ja UEFA ei austa Madridi Reali. Madridi Real ei lähe sinna, kus klubi ei austata,“ teatas Madridi Real AFP-le.