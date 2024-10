Soome jalgpallitreener mõisteti süüdi lapse seksuaalses väärkohtlemises

Juhtumit arutati esmakordselt 2023. aastal ringkonnakohtus, kuid süüdistus jäeti rahuldamata. Kaebus edestati aga apellatsioonikohtusse, kus jõuti järeldusele, et toime on pandud kuritegu.

Apellatsioonikohtu avaliku aruande kohaselt oli süüdistaja isiku jutt usaldusväärne. Seda toetasid nii tema kirjalikud tõendid kui isiklikud ütlused. Jõuti järeldusele, et treener väärkohtles seksuaalselt oma õpilast, mis pärssis lapse vaimset arengut. Samuti leiti, et süüdistatav oli teadlik, et tema juhendatav on teo toimepanemise ajal alla 16-aastane.