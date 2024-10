KUULA | „Tiiaeg“. Tõnis Soppe: viimase kuue aasta jooksul olen mänginud keskeltläbi 400-500 ringi aastas

Tõnise elu keerleb ümber discgolfi ning tal on olemas isegi eraldi Exceli tabel, kuhu kõik harjutus- ja võistlusringid kirja lähevad.

Sel aastal on Tõnis mänginud juba 500 discgolfi ringi! Metsik. Räägime Tõnise saamisloost ning 24 tundi järjest discgolfi mängimisest. Samuti tuleb juttu nii sellest, kuidas keha ja vaim vastu peavad nii intensiivsele mängimiskoormusele ning kui ka kurikuulsast Järve Discgolfi pargist, mis on saanud värske kuue ning mida Tõnise poolt juhitav discgolfiklubi ka haldama on hakanud.