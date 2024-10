Skandaal! Legendaarne Läti koondise korvpallur siirdub mängima Venemaale

Venemaal toimuval turniiril osalemisega paneb Timma punkti enda Läti rahvuskoondise karjäärile, kuna see on vastuolus riigi seadusega. Läti spordiseadus näeb ette, et riigi sportlastel on keelatud osaleda Venemaal ja Valgevenes toimuvatel spordivõistlustel.