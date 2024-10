Georg Allemann liikus Keila Coolbetist konkurendi ridadesse

Georg Allemann on tänulik võimaluse eest peale mitte loodetult alanud hooaja algust oma võimed uues keskkonnas proovile panna, „Olen selle võimaluse eest väga tänulik ning olen valmis, et anda endast kõik. Näeme palliplatsil ja ootan kõiki fänne meile kaasa elama,“ vahendas Viimsi Korvpalliklubi mängumehe sõnu.

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips: „Usun, et Georgi liitumine on meie meeskonnale ja mängijale vastastikku kasulik. Meeskonnale on rotatsioonis üks eesliini mängija juures ning taas anname ühele Eesti mängija võimaluse end tõestada.“