Traagiline bussiõnnetus nõudis seitsme jalgpalluri elu

Riigi jalgpalliliidu teatel leidis õnnetus aset Sambia loodeosas, kui meeskond oli teel tugevuselt kolmanda liiga kohtumisele. Bussiõnnetuses hukkus seitse ja sai vigastada 12 mängijat, kellest viis toimetati raskes seisus riigi pealinna Lusaka haiglasse. Õnnetuse täpsemad üksikasjad on alles selgumisel.

Aafrika jalgpalliliidu presidendi Patrice Motsepe palvetatakse, et õnnetuses viga saanud mängijad paraneksid võimalikult kiiresti. „Avaldan sügavat kaastunnet. Lohutagu jumal hukkunud mängijate perekondasid, kolleege ja Sambia jalgpalliliitu. Puhaku kõigi hinged igaveses rahus,“ sõnas Motsepe oma avalduses.

Lõuna-Aafrika Jalgpalliliitude Nõukogu (COSAFA) presidendi, Angolas sündinud Artur de Almeida e Silva sõnul on noorte jalgpallurite kaotus südantlõhestav.

„Jalgpall on spordiala, mis meid ühendab, tuues rõõmu ja uhkust kogu meie piirkonna kogukondadele,“ tunnistas ta. „Meie kõigi mõtted ja palved on nendega, kes sellest traagilisest õnnetusest veel paranevad. Avaldame südamlikku kaastunnet neile, keda see õnnetus kõige enam puudutab.“